Después de que el gremio de los taxistas conociera, el pasado 30 de enero, las revelaciones que dio José Daniel López, director ejecutivo de la Alianza de empresas de aplicaciones e innovación de Colombia (Alianza In), acerca de la intención que tendrían la Superintendencia de Transporte de radicar un proyecto de ley ante el Congreso de la República, que buscará acabar con la operación de las plataformas móviles de transporte en el país , las rencillas entre ambos sectores se han agudizado más.

“Buscan enfrentar unos trabajadores contra otros trabajadores, con el fin que el caos no permita el clima pacífico para reformas sociales. Tanto las personas que trabajan en plataformas como los y las taxistas son personas que están bajo sobrexplotación”, señaló a través de su Twitter.

Frente a tales declaraciones, el presidente Gustavo Petro no guardó silencio y se pronunció, considerando que las amenazas de Ospina podrían considerarse como el intento de generar “caos” que no posibilite un clima pacífico para la aprobación de las reformas sociales que pretende el Gobierno Nacional. Además, el mandatario argumentó que todos los trabajadores, tanto taxistas como de plataformas de transporte, son sobrexplotados.

“¿Usted sabe quién paga las prestaciones sociales, la salud, la pensión? Lo paga el usuario, no el propietario. Hoy, si quieren que le paguemos la seguridad social completa a todos los taxistas, la carrera mínima debe quedar entre 18.000 y 24.000 pesos, paguen carreras más costosas porque eso dice la norma”, añadió.

Así mismo, pidió que se le prestara atención a las problemáticas que atraviesan a diario los taxistas, argumentando que “yo también tengo un objetivo con mi taxi, terminar de pagar mi taxi, mi apartamento, la universidad a mis hijos. Pero hoy estoy viendo frustradas todas mis aspiraciones y anhelos porque hoy cualquiera coge un carro particular y presta el servicio”.

Hugo Ospina, líder gremial de los taxistas, anunció este martes 31 de enero que si las plataformas móviles de transporte no se prohíben y más bien son reguladas, recurrirían a vías de hecho en todo el territorio nacional, como tomarse los aeropuertos del país.

“Leyendo las respuestas a este trino, los taxistas deberían desautorizar a Hugo Ospina como vocero. Les hace mucho daño a su imagen”, opinó la abogada Ani Bello. “Hugo Ospina no es el Representante de los taxistas. Esta usando los medios y unos carros del gremio para lanzarse a elecciones. No le den más pantalla a ese señor que solo busca meter más terror en Bogotá”, también opinó el presentador Esteban Hernández.

Las declaraciones de Hugo Ospina han encendidos serios debates en redes sociales, entre los que se ha sugerido que ya no debería de ser la persona que represente a su gremio, porque el enfoque de su liderazgos podría entorpecer los procesos de dialogo y negociación con el gobierno.

Negociaciones con el gobierno

El ministro Guillermo Reyes aseguró que el mensaje del presidente Gustavo Petro “nunca ha sido el de excluir a nadie”, el mensaje es que “tenemos que preservar el trabajo de los colombianos”, por lo que “no podemos desconocer las realidades del transporte que hay en Colombia”.

Por lo que se deben de “tomar decisiones para regularizar la prestación de un servicio de transporte”, y así alcanzar un consenso con todos los actores del sector y así alcanzar unos acuerdos que permitan presentar el proyecto.

“Esta es una reunión en la que abrimos las puertas al diálogo, es una primera sesión y mientras acá no tengamos un acuerdo no vamos a radicar ningún proyecto en el Congreso, que les quede la tranquilidad, no hay orden de ninguna clase de prohibir nada”, resaltó el ministro.