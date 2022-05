A raíz de un fallo de la Corte Constitucional, los niños venezolanos que hayan sido abandonados en el país tendrán la posibilidad de recibir la nacionalidad colombiana por adopción.

La solicitud tendrá que radicarla un defensor de familia adscrito al ICBF, quien deberá tener en cuenta varias reglas a cumplir previamente.

Entre ellas está el demostrar –antes de declararlo en adoptabilidad– que el menor lleva al menos un año viviendo en el país y que se agotaron todas las vías posibles para dar con sus familiares.

El problema en este asunto que cruza derechos fundamentales y una crisis migratoria que no cesa estaba en que los 1.200 niños del vecino país que están bajo custodia del ICBF por abandono no podían entregarse en adopción debido a que no tenían sus papeles en regla.