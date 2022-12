“Recibimos una llamada en la que nos señalaron que los niños estaban mal porque se habían tomado una gaseosa. Ellos no dejaban de vomitar, me cuenta la enfermera que inicialmente los atendió. Por eso, no descartamos que hayan sido envenenados, porque una gaseosa no da para eso”, manifestó Romero en diálogo con la emisora Blu Radio.

Para el familiar, las miradas se centran en el padrastro de los menores, pues se ausentó desde el mismo momento de los hechos. “No entendemos bien lo que pasó, porque el padrastro se perdió, como que huyó (...) Nunca pensamos que esto terminaría en la muerte de mi sobrino, pero enseguida nos dijeron que el padrastro tenía que ver. Al tipo lo cogieron, pero terminaron soltándolo a las tres o cuatro horas”, agregó.

El menor de los niños permanece internado con pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Adela de Char en Soledad. Por su parte, la investigación de los hechos la asumió el CTI de la Fiscalía, que se encuentra a la espera de lo que dictamine Medicina Legal.