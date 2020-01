Iván Cepeda y Alirio Uribe conciliaron con Nicacio Martínez

Este martes, el general (r) Nicacio Martínez junto con su abogado Jaime Granados, el senador Iván Cepeda, y el exrepresentante a la cámara Alirio Uribe, se presentaron a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para conciliar sobre unos señalamientos hechos en 2014 en contra del excomandante del Ejército.

En la conciliación, que adelantó el magistrado Francisco Javier Farfán, el senador Cepeda y Uribe se comprometieron a publicar un comunicado en donde aclaran los señalamientos hechos en contra de Martínez en medio de un debate de control político sobre falsos positivos.

El debate se adelantó en el legislativo a raíz de los ascensos a varios generales de la institución, entre ellos el hoy excomandante del Ejército.

Lo acordado este martes es que una vez tengan listo el comunicado, deben regresar al despacho del magistrado para que se avale el cumplimiento de la conciliación y decrete la extinción de la acción penal formulada por Martínez contra los dos congresistas.

Publicó el texto

Cepeda, en su cuenta de Twitter, publicó la imagen del texto conciliatorio entre las partes. En este se puede leer que, sobre el mayor general Nicacio Martínez Espinel “su nombre no estaba incluido en ninguna investigación penal o disciplinaria por ejecuciones extrajudiciales”.

Además, que en relación con la Brigada X del Ejército, este no fue su comandante , sino su Jefe de Estado mayor y por un periodo inferior a un año. También se lee que Martínez “respeta y no entra en controversias políticas con ningún congresista por no ser una actuación propia de un oificial del Ejército y por el respeto a la función que cumple el Congreso”.

Finalmente, se lee que aclarado esto, Uribe y Cepeda “reiteran que mantienen las manifestaciones y posiciones que expresaron en el debate de control político sobre ejecuciones extrajudiciales, realizado en la Cámara de Representantes el 12 de noviembre de 2014, y de objecicón a la promoción del entonces mayor general Nicacio de Jesús Martínez Espinel, presentadas en las sesiones de ascensos de oficiales del Ejército realizadas en diciembre del mismo año, en el Senado de la República”.