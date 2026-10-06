Video | Nevado del Ruiz pasó del gris de los incendios forestales a vestirse de blanco con el regreso de la nieve

El volcán Nevado del Ruiz ha sorprendido a visitantes y habitantes de comunidades aledañas que han presenciado cómo esta montaña ha pasado de tener cenizas en algunas zonas a causa de las llamas a vestirse de blanco tras las nevadas de las últimas horas. Así lo evidenciaron imágenes difundidas por redes sociales de turistas y personas que habitan cerca a este lugar que es Patrimonio Natural de la Nación. En los videos y fotos que se hicieron virales se observa una capa de nieve que cubre carreteras, casas y todo el paisaje alrededor del parque natural.

Esa acumulación de nieve en la vegetación y el ecosistema que esconde la segunda masa glaciar de Colombia, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, representa un contraste significativo para unas montañas donde hasta hace unas semanas predominaba el gris de las cenizas por los incendios forestales.

El 20 de septiembre las cuentas oficiales de Parques Nacionales Naturales de Colombia mostraba cómo una parte importante de la vegetación quedó afectada por las llamas que fueron controladas durante más de un día por guardaparques y campesinos de la zona.

Asimismo, en este Nevado que está ubicado en los departamentos de Caldas, Tolima, Risaralda y Quindío, predominaba una alerta amarilla por parte del Servicio Geológico Colombiano (SGC) debido a una actividad sísmica inestable.

Según el último reporte semanal de la autoridad geológica, correspondiente al período del 22 al 28 de septiembre, aunque este volcán se ha caracterizado por erupciones menores de ceniza, recomendó no normalizar este comportamiento debido a que en cualquier momento podrían registrarse nuevas emisiones o la actividad sísmica podría incrementarse rápidamente. Ante la mezcla de advertencias sobre el volcán y el regreso de la nieve al Nevado, las directivas del parque han emitido recomendaciones especiales para montañistas y conductores instándolos a respetar los senderos delimitados y a acatar los horarios de ingreso para ser guiados en sus recorridos.