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Video | Nevado del Ruiz pasó del gris de los incendios forestales a vestirse de blanco con el regreso de la nieve

El parque natural había sido afectado en una de sus zonas por un incendio forestal que tuvo que ser controlado por guardaparques y campesinos.

  • En el Nevado del Ruiz la nieve sorprendió, sobre todo porque el parque natural sufrió semanas atrás el drama de los incendios forestales. Fotos: @Lacerteza_ y Parque Nacional Natural Los Nevados
    En el Nevado del Ruiz la nieve sorprendió, sobre todo porque el parque natural sufrió semanas atrás el drama de los incendios forestales. Fotos: @Lacerteza_ y Parque Nacional Natural Los Nevados
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El volcán Nevado del Ruiz ha sorprendido a visitantes y habitantes de comunidades aledañas que han presenciado cómo esta montaña ha pasado de tener cenizas en algunas zonas a causa de las llamas a vestirse de blanco tras las nevadas de las últimas horas.

Así lo evidenciaron imágenes difundidas por redes sociales de turistas y personas que habitan cerca a este lugar que es Patrimonio Natural de la Nación. En los videos y fotos que se hicieron virales se observa una capa de nieve que cubre carreteras, casas y todo el paisaje alrededor del parque natural.

Esa acumulación de nieve en la vegetación y el ecosistema que esconde la segunda masa glaciar de Colombia, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, representa un contraste significativo para unas montañas donde hasta hace unas semanas predominaba el gris de las cenizas por los incendios forestales.

El 20 de septiembre las cuentas oficiales de Parques Nacionales Naturales de Colombia mostraba cómo una parte importante de la vegetación quedó afectada por las llamas que fueron controladas durante más de un día por guardaparques y campesinos de la zona.

Asimismo, en este Nevado que está ubicado en los departamentos de Caldas, Tolima, Risaralda y Quindío, predominaba una alerta amarilla por parte del Servicio Geológico Colombiano (SGC) debido a una actividad sísmica inestable.

Según el último reporte semanal de la autoridad geológica, correspondiente al período del 22 al 28 de septiembre, aunque este volcán se ha caracterizado por erupciones menores de ceniza, recomendó no normalizar este comportamiento debido a que en cualquier momento podrían registrarse nuevas emisiones o la actividad sísmica podría incrementarse rápidamente.

Ante la mezcla de advertencias sobre el volcán y el regreso de la nieve al Nevado, las directivas del parque han emitido recomendaciones especiales para montañistas y conductores instándolos a respetar los senderos delimitados y a acatar los horarios de ingreso para ser guiados en sus recorridos.

Siga leyendo: Impresionantes videos de la “nieve” que cayó sobre Bogotá y complicó la operación en El Dorado

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Preguntas y respuestas

¿La nieve en el Nevado del Ruiz significa que el volcán está inactivo?
No. La presencia de nieve no significa que la actividad volcánica haya desaparecido. El Nevado del Ruiz continúa bajo alerta amarilla por su comportamiento sísmico y las autoridades mantienen el monitoreo permanente.
¿Qué deben tener en cuenta los montañistas y conductores que visiten el Nevado del Ruiz?
Montañistas y conductores deben respetar los senderos delimitados y cumplir los horarios de ingreso establecidos para realizar recorridos guiados. Las directivas del parque emitieron estas recomendaciones ante las condiciones actuales del Nevado del Ruiz.
¿En qué departamentos está ubicado el Nevado del Ruiz?
El Nevado del Ruiz está ubicado en los departamentos de Caldas, Tolima, Risaralda y Quindío. La montaña hace parte de un ecosistema protegido y es reconocida como Patrimonio Natural de la Nación.

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