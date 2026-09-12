Natalia Ponce de León se integró al gabinete de De la Espriella: tendrá importante labor diplomática en España

La activista, defensora de los derechos humanos y referente en la lucha por los derechos de las mujeres, Natalia Ponce de León se incorporó al gabinete de Abelardo de la Espriella y hará parte del equipo de trabajo de la Embajada de Colombia en España.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales por el embajador designado de Colombia en Madrid, el exsenador Carlos Felipe Mejía. De acuerdo con lo manifestado por el jefe de la delegación diplomática, Ponce de León estará encargada de liderar los asuntos culturales, académicos y de derechos humanos desde la sede en la capital española.

“Una colombiana extraordinaria, ejemplo de valentía, superación, amor y perdón; referente mundial en la defensa de los derechos de las mujeres”, detalló el embajador en sus redes sociales.

La vinculación de Ponce de León al servicio exterior del actual gobierno estaría respaldada por una relación de trabajo y apoyo de varios años con Abelardo de la Espriella. Tras el violento ataque con ácido que sufrió en marzo de 2014 a manos de Jhonatan Vega Chávez, la activista contó con la representación jurídica del abogado, hoy presidente, y su firma.

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Aquel proceso concluyó con una condena penal por intento de homicidio agravado y sentó las bases para la promulgación de la Ley 1773 de 2016 (conocida como la Ley Natalia Ponce de León), la cual tipificó y sancionó severamente los ataques con sustancias corrosivas y agentes químicos en Colombia.