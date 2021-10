La modelo que lleva más de 50 días desaparecida tras un viaje a Cartagena

Desde el miércoles 18 de agosto, los familiares de la modelo no volvieron a obtener noticias sobre el paradero de Natalia quien no volvió a escribir vía Whatsapp. Además no le llegaban los mensajes ni respondía llamadas y mensajes de texto.

Después de 10 días de su desaparición, Claribel Moreno, madre de la modelo, viajó hasta Pereira donde vivía su hija para saber de su paradero e inmediatamente interpuso una denuncia ante la Fiscalía por desaparición. La madre de la joven ha viajado cuatro veces a Pereira y una a Cartagena.

“Por motivo de su cumpleaños, ella viaja el día 13 a la ciudad de Cartagena. El 17 me comenta que se va a un paseo a la Isla del Rosario, que no se va a demorar sino 4 días. El 18 me comenta cuando ya va de salida, ese día es la última vez que hemos tenido comunicación con ella”, comentó la mamá de la modelo.

Natalia cumplió 22 años, es modelo, esteticista y tiene su propia marca de cosméticos. “Yo no tenía señal y no pude hablar con ella. Fue el último mensaje. No le llegaban los mensajes vía WhatsApp, ni respondía las llamadas o mensajes al celular”, indicó Claribel.

Se conoció que la joven vivía con su novio en la capital de Risaralda, pero el 2 de agosto tuvieron una discusión.

“Su pareja argumenta que ellos tuvieron una discusión el 3 de agosto y que fue el último día que se vio con ella. Él nunca nos ha ayudado en su búsqueda, y lo que hizo fue buscar un abogado para protegerse él”, dijo la madre de la modelo.

La familia de la modelo se contactó con el hombre, quien les dijo que se encontraba fuera del país y que Natalia se marchó del apartamento el 3 de agosto, tiempo en que se fue a vivir con unas amigas, pero no se sabe si a Pereira o a Medellín, lugares de donde Natalia dejó registro de algunas fotos donde aparece.

“A mi hija no se la pudo haber tragado la tierra, la he buscado en la Ciudad de Pereira. He viajado a Cartagena y también le he entregado información a la Fiscalía General, pero no hay resultados”, relató la mujer.

Hasta ahora se conoce que la Policía de Cartagena se encuentra trabajando con la Sijín en la investigación para determinar el paradero de la modelo y esclarecer los hechos relacionados con su desaparición.

“La Policía Metropolitana de Cartagena de Indias trabaja de manera articulada con el Grupo Gaula, la Seccional de Inteligencia Policial, la Seccional de Investigación Criminal e Interpol con el fin de obtener información que conduzca a la localización de la joven Natalia Buitrago”, manifestó el coronel Jorge Carrillo, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La familia manifestó sentirse preocupada por la falta de gestión de las autoridades. Pidieron que cualquier información sobre el paradero de Natalia Buitrago, comunicarse a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía al celular 3183609312 y teléfono 3515117 extensión 61609 o al 123 de la Policía.