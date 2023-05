Según dijo, su Gobierno está negociando con el ala más “vieja” del ELN que aún conserva las bases ideológicas, pero, al parecer, aún no logra convencer a los mandos más jóvenes que ahora centran sus intereses en el narcotráfico y otras rentas ilícitas.

De hecho, y en un intento por tranquilizar a los uniformados, Petro puso un tono más fuerte del que suele usar con el ELN y sugirió también que esa guerrilla no tiene un mando unificado.

La declaración con la que el presidente Gustavo Petro sugirió que el ELN ya no se movía por intereses políticos sino del narcotráfico desató una nueva crisis que puso en pausa la mesa de negociación.

Pero esta no es la primera vez que ese proceso de paz tambalea. La crisis más fuerte hasta ahora había sido el fallido cese al fuego que decretó el presidente Gustavo Petro con el ELN y cuatro grupos armados más y que concluyó con un duro pronunciamiento de esa guerrilla en el que decía que no lo habían consultado para tomar esa decisión y que, por ende, no se acogerían al cese.

Como ese, otros tres ceses al fuego del Gobierno Petro fracasaron por lo que sus críticos han calificado como “improvisación” y “falta de métodos de verificación” que hicieran viables varios ceses al mismo tiempo.

Con todo esto, el proceso de paz más importante de Petro queda paralizado hasta que el ELN, que parece imponerse, decida que quiere volver.