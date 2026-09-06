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Murió Liliana Caballero, ejemplo de “servicio público” en Colombia

La funcionaria, además de haber trabajado con el actual alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, como su secretaria general en los primeros meses de su mandato, también lo hizo en la administración de Antanas Mockus y además tuvo varios cargos públicos a nivel nacional.

  • Liliana Caballero falleció este domingo 6 de septiembre. FOTO Cortesía
    Liliana Caballero falleció este domingo 6 de septiembre. FOTO Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
06 de septiembre de 2026
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La abogada, experta en gestión pública y exsecretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Liliana Caballero, falleció este domingo 6 de septiembre, según lo confirmó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

La muerte de Liliana Caballero es una noticia muy triste para mí y también para Bogotá. Liliana fue fundamental para esta administración. Nos acompañó los primeros meses como Secretaria General, desde donde nos guió con su experiencia pero, sobre todo, con su amor por Bogotá y su tremenda vocación de servicio”, escribió.

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Liliana Caballero ejerció este mismo cargo durante la Alcaldía de Antanas Mockus y lideró la creación del Servicio al Ciudadano y de los modelos de contratación transparente y gestión jurídica pública. También fue Alcaldesa (e) en varias oportunidades.

Caballero además fue Directora del Departamento Administrativo de la Gestión Pública, Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública y Directora del Instituto de Liderazgo Público de la Universidad Nacional.

Varias voces de la política nacional han lamentado la muerte de Caballero.

Una gran trayectoria en la función pública

Liliana Caballero era abogada de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Derecho Penal y Criminología de la misma Universidad.

En el sector público, prestó sus servicios como “Jefe de la Oficina Jurídica de la Universidad Nacional de Colombia, Subdirectora Jurídica en el ICFES, Asesora de la Universidad Nacional en la Comisión Preparatoria de la Ley de Educación Nacional, Asesora Jurídica del IDEAM, Asesora de COLCIENCIAS, Asesora Modificación Estructura de la Justicia Penal en el Ministerio de Defensa, Secretaria General en la Alcaldía Mayor der Bogotá, Asesora en la Gobernación del Meta, la Gobernación de Cundinamarca, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad, y el INPEC, entre otras entidades”, precisaba su hoja de vida.

Además de sus cargos en la Alcaldía de Bogotá, fue la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, en la presidencia de Juan Manuel Santos.

Liliana se habia retirado en 2024 de su cargo como Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá tras cumplir 70 años, “Servirle a Bogotá siempre es un honor. Tener la oportunidad de acompañar al Alcalde Carlos Fernando Galán en estos primeros tres meses y medio, y contribuir a que Bogotá camine segura y confíe en su gobierno ha sido también un honor”, escribió en su cuenta de Twitter en la que confirmó que su renuncia se debía a que cumplía la edad de “retiro forzoso”.

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte e información adicional sobre sus honras fúnebres.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién era Liliana Caballero?
Liliana Caballero fue una abogada, experta en gestión pública y exsecretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, quien trabajó en la actual administración de Carlos Fernando Galán, pero también hizo parte de la de Antanas Mockus. Además trabajó, en la presidencia de Juan Manuel Santos en la dirección del Departamento Administrativo de la Función Pública.
¿Qué es lo que destacan los colegas y compañeros de Liliana como su legado?
Para Liliana no debían referirse como “funcionarios públicos” sino de “servidores públicos”, pues la verdadera misión, la de todos los que trabajan desde lo público, es servir.
¿Qué dijo el expresidente Santos tras conocer la muerte de Liliana Caballero?
“Liliana Caballero fue una extraordinaria persona, una gran mujer y una excelente funcionaria. Lamentamos muchísimo su fallecimiento y le enviamos a su familia nuestras condolencias”.

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