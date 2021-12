Mujeres trans logran que se les reconozca derecho a la pensión

La Sala Plena de la Corte Constitucional logró dar un importante precedente en materia pensional y determinó que las personas transgénero tienen derecho a acceder a la pensión de vejez a la misma edad que lo hacen las mujeres cisgénero, es decir, aquellas mujeres que tienen identidad de género que coincide con su sexo asignado.

Lo anterior, luego de que la Corte amparó los derechos de Helena Herrán, una mujer trans que libró una larga lucha judicial para que Colpensiones reconociera su pensión con los requisitos que aplican para las mujeres.

Herrán alegó que Colpensiones la había discriminado en razón de su identidad de género, pues había concluido que no era mujer para efectos pensionales, además señaló que, en respuesta a su solicitud pensional, esta entidad había concluido que esta no tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, pues tenía 59 años y, por lo tanto, no había cumplido con la edad exigible a los “hombres” (62) para acceder a dicha prestación social.

Colpensiones aseguró que la tutela era improcedente, porque la corrección del marcador de “sexo” en los documentos de identidad de una mujer trans no tiene efectos pensionales.