Paknam Kɨma Pai ha tenido por más de 30 años un nombre que no le pertenece, uno con el que no se identifica, solo porque en las bases de datos de la Registraduría Nacional no existe una letra que define su cultura, su idioma y su pueblo. Luego de una batalla jurídica de casi 2 años, por fin dejará de llamarse Olga Viviana Merchán García.

El día de su nacimiento, la comunidad indígena le asignó un nombre que marcaría su destino. Según los ancestros, cada ser tiene el camino marcado desde el día que llega a este mundo, entonces a ella la bautizaron con el nombre de dos mujeres legendarias que representan la conexión del cielo y la tierra en el cabildo Ɨɨnkal Awá katsa tɨ (gente del árbol grande), del municipio de Villagarzón, Putumayo.