Nathalie Andrea Barón acudió a un procedimiento médico en una Unidad Médica de Bogotá y allí habría sido abusada sexualmente por uno de los profesionales de la salud que la atendió. El señalado agresor fue capturado.

“Cuando inició el proceso del tacto me aplicó una cantidad exagerada de aceite mineral. Me dijo que debía utilizar esa cantidad porque el espéculo (elemento para abrir las paredes vaginales) no estaba ingresando correctamente”, le relató la víctima de este caso a Citytv.

Los hechos se registraron este sábado 16 de diciembre al interior de uno de los consultorios de la IPS Unidad Médica Santa Fe. La mujer reseñó que durante el procedimiento sentía incomodidad y ardor en su zona genital.

“Le dije al profesional que estaba sintiendo mucho dolor y él solo decía que esperara un minuto más. Que le diera un minuto más. Sentí una presión muy fuerte en mi pelvis que me generó mucho dolor. Me levanté inmediatamente y ahí me di cuenta que su bata estaba abierta y el cierre de su pantalón estaba abajo”, añadió la mujer de 32 años.

Este domingo se realizó la audiencia de legalización de captura del señalado abusador. Durante la diligencia se descubrió que el profesional tiene un antecedente por violencia sexual que se habría cometido en junio del año pasado.

“Compensar EPS informa que una vez conoció el caso de la usuaria Nathalie Andrea Barón, confirmó que la Unidad Médica Santafe, Ips adscrita donde ocurrieron los presuntos hechos, activó el protocolo correspondiente poniendo de inmediato en conocimiento de las autoridades competentes lo ocurrido y cumpliendo con lo establecido para colaborar con la investigación del caso”, indicó la EPS en un comunicado.

La empresa prestadora de salud también se comprometió a brindar apoyo psicológico a la víctima de este caso.