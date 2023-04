La millonaria demanda de un motel contra la SAE

La historia se remonta al año 2017, cuando se ocupó con fines de extinción ese motel. Lo que pasó fue que cuando la SAE le entregó el negocio en 2021 al último depositario, que tenía como tarea administrar ese bien para el Estado, a todas las empleadas les dijeron que iban a cerrar, pero que en unos días las volvían a llamar. Sin embargo, pasaron dos años y eso no sucedió.

Blanca Marvin Cocuy llevaba 13 años trabajando en ese lugar y recuerda que “antes de cerrar el motel, no habían pagado prestaciones de ley ni seguridad social a ninguno de los trabajadores (...) Actualmente yo me encuentro incapacitada por un desgaste de rodilla y no he podido tener atención médica, porque no estoy afiliada a salud. Lo que exigimos es que el depositario reconozca las prestaciones que no se nos pagaron y la indemnización por habernos echado sin ninguna justificación”.

A su drama se suman otras 12 trabajadoras con casi 20 años de servicio al motel, quienes están en iguales o peores condiciones. A esa desprotección, le suman que la mayoría son cabezas de familia que se quedaron sin sustento económico.

Razón por la que decidieron emprender acciones legales, porque para ellos es una clara prueba de la negligencia con la que se actuó. “Dado que los empleadores no han pagado a la fecha salarios ni prestaciones debidas queda claro la mala fe de su parte de no cumplir con el mandato y dejar a las familias expuestas a la miseria”, se lee en la demanda.