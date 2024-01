“Solo quienes conocen el expediente pueden tener la certeza sobre si los términos se vencieron o no se vencieron. Yo no tengo acceso al expediente ni quiero tenerlo. Pero definitivamente la libertad por vencimiento de términos es una mala noticia para la sociedad colombiana”, expuso el minJusticia.

“Lo que nos hace falta es algo que yo propondré que se incluya en la reforma a la justicia y es consecuencia para el funcionario que dejó vencer los términos. Es que el término no se vence solito, el término se vence porque hubo un funcionario que no actuó oportunamente. Todos sabemos que hay cosas que tienen términos y si uno se le vence el término, paga consecuencias”, apuntó Osuna.

El ministro de Justicia fue insistente en que debe haber una responsabilidad de los funcionarios judiciales en casos como el de Char para que los procesados no queden en libertad por vencimiento de términos.

“Si yo tengo que pagar mi factura del gas el 14 y el 14 no la pagué, me lo van a desconectar. El funcionario judicial sabe que son 100 días desde la detención. Si no actuó, pues tiene que haber alguna responsabilidad, no puede ser simplemente a paso el término y entonces libérenlo y ya”, agregó Osuna.

¿Por qué fue capturado Arturo Char en 2023?

El 6 de septiembre de 2023, la Corte Suprema detalló que la Sala Especial de Instrucción dictó medida de aseguramiento de detención preventiva intramural contra Char, quien está bajo la lupa de la justicia por presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados.