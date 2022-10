Al día siguiente, con el dólar en su máximo histórico, Ocampo desmintió la propuesta: “Yo quiero señalar de forma muy enfática, en nombre del presidente de la República, que el Gobierno no va a proponer control de cambios, ni va a poner impuestos a los ingresos de capital. No hay ningún temor para esos inversionistas”, dijo. Y agregó que celebraban enfáticamente que los capitales extranjeros estén entrando al país.

Ayer, Ocampo tuvo que contradecir el polémico anuncio que hizo la semana pasada la viceministra de minas y energía, Belizza Ruiz, respecto a la exploración de hidrocarburos en el país. Según Ruiz, “el mensaje ha sido muy claro por parte del presidente de la República, no habrá exploración nueva de hidrocarburos. Ahí no cabe lugar a duda. No comprendo que parte de esa frase no ha podido entenderse”.



Cuando a Ocampo le preguntaron al respecto, respondió tajante: “Esa decisión, perdóneme que le diga a la viceministra, no ha sido tomada”.