La ministra de Trabajo se quedó con el desayuno servido: los secretos del poder en De Buena Fuente

A la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, la dejaron plantada el miércoles en el Congreso. Citó a un desayuno a los 21 integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara para hablar sobre la reforma laboral, pero solo llegaron 3. Varios de los que no llegaron se sintieron maltratados porque la invitación no llegó desde la ministra sino a través del representante Agmeth Escaf, quien no tiene mucho liderazgo pese a ser el presidente de esa célula legislativa. Ramírez expresó su molestia, pero abrió la puerta a otro encuentro.

La compra de Monómeros está lejos

Si bien es cierto que Colombia tiene interés en comprar a la venezolana Monómeros, estrategia en la que se metió el presidente Gustavo Petro desde que asumió el poder, el negocio está aún muy frío. Quieto. La razón es que por más comunicación que haya con el régimen de Nicolás Maduro, y que él también muestre interés en vender la firma, hasta tanto no se levanten las sanciones que impuso Estados Unidos sobre Venezuela. Cuando De Buena Fuente preguntó por este punto, desde el Gobierno advirtieron, además, que la Casa Blanca reconoce la propiedad de Monómeros en la administración interina que manejó Juan Guaidó, quien ya no está en el cargo. Mejor dicho, al menos en el papel, no hay a quién comprársela. ¡Qué dilema!