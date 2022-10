Por su parte, Ruiz había sido tajante: “El mensaje ha sido muy claro por parte del Presidente de la República, no habrá exploración nueva de hidrocarburos. Ahí no cabe lugar a duda. No comprendo que parte de esa frase no ha podido entenderse”.

Publicidad

En la entrevista con W Radio, Vélez aseguró que esta era una promesa de campaña, que aparecía en el programa de gobierno y está enmarcada en un contexto puntual: el de la crisis climática. “Estamos cumpliendo”, señaló sobre la suspensión de nuevas contrataciones para explorar y explotar hidrocarburos.