“Presidente Petro me dijo que si pedían algo no se los diera”: MinAgricultura sobre reunión con Nicolás Petro y otros políticos

Según explicó la funcionaria, el encuentro se realizó en su apartamento en Bogotá y se dio antes de que asumiera como ministra el pasado 7 de agosto. La reunión se gestó con la intermediación del abogado Miguel Ángel del Río, quien sonó para llegar al Congreso con la bendición del Pacto Histórico.

“Antes de ser ministra, Miguel Ángel del Río me pidió una cita para hablar del Atlántico y llegó a mi apartamento con unos políticos y con Nicolás, a quien no conocía. Me hablaron de la Costa y yo en el empalme le comenté al Presidente”, manifestó López, quien aseguró que no recuerda la fecha, pero sí que los políticos hablaron de la “necesidad de darle oportunidades a la Costa” Atlántica.

De acuerdo con el relato de la titular de la cartera de Agricultura, tras la reunión le comentó a Petro del encuentro y este le hizo una férrea advertencia, aun cuando en medio se encontraba su propio hijo: “En el empalme le conté al presidente Petro y él me dijo que si pedían algo no se los diera”.

López le contó a este diario que después de esa reunión “nunca más” vio a Nicolás Petro, “ni me buscó para nada”. Al indagar sobre si durante ese encuentro Petro Burgos le hizo algún tipo de solicitud burocrática, la ministra contestó: “No, solo mencionó la poca representatividad que tenía la Costa, pero no hubo ninguna petición, porque además todavía no era ministra”.

Otra es la versión del abogado del Río, quien le indicó a la emisora Blu Radio que, previo a la elección de Petro, gestó un grupo de abogados “con el propósito de enfrentar la compra de votos y las mafias electorales”. Fue ese grupo el que, manifestó, se reunió con la ministra López, pero –en contravía de lo que la funcionaria le dijo a EL COLOMBIANO–, el encuentro se realizó no antes del triunfo de Petro, sino después, exactamente en octubre, cuando el Mandatario sumaba dos meses de Gobierno.