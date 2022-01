El Ministerio de Salud les pidió de forma “urgente” a las Entidades Territoriales, las EPS y los padres de familia que prioricen la vacunación contra el coronavirus de los niños de entre tres y once años.

De acuerdo con el funcionario, en Colombia cerca de 3,5 millones de niños entre los tres y los once años han recibido al menos una dosis anticovid. Esto implica que aún falta cerca del 50 % de los niños por vacunarse en ese rango de edad.

El llamado del Ministerio de Salud se da mientras los estudiantes de los colegios públicos del país comienzan a retomar sus clases presenciales. Pese a que organizaciones como la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) argumentan que no debería haber un regreso total a la presencialidad mientras no haya condiciones de bioseguridad, el Gobierno ha advertido que la educación de los niños es prioritario. Por eso, desde el año pasado el Ministerio de Educación anunció que las clases presenciales se harían al 100 %, mientras que el Ministerio de Salud sostuvo que no habrá restricciones de aforo en los salones.