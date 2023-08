Afirmó en su presentación que “no hay evidencia para señalar que los cálculos de la UPC realizados para el 2023 resulten insuficientes 8 meses después” porque “los estados financieros de las EPS en el primer trimestre no muestran una situación crítica”.

En ese sentido, Jaramillo encarriló su intervención en tres aspectos: negar que haya un desfinanciamiento del sistema de salud, anunciar que hará un plan de contingencia para atender a los 13 millones de afiliados de esas tres EPS si no pudieran garantizar su atención después de septiembre y ratificar que los pagos a las aseguradoras se han realizado cumplidamente.

No cesa la confrontación entre el Ministerio de Salud y tres de las EPS más grandes del país: Sura, Sanitas y Compensar. Y contrario al ánimo de diálogo y concertación que percibieron sus presidentes en la reunión que tuvieron el miércoles, ayer el ministro lució más confrontacional, incluso, apelando a planes de contingencia y hasta afirmaciones imprecisas.

Esto es mezclar peras con manzanas, pues los estados financieros y la plata de la UPC son cosas distintas, por lo cual la relación de causa y efecto no tendría sentido. Al respecto, la investigadora en salud Alejandra Taborda señala que “las EPS tienen varios frentes para responder y existe una relación, pero el análisis que hace el ministro no puede ser tan ligero, pues “lo que sí es cierto es que actualmente nos están cobrando ineficiencias y malos manejos históricos, como los de Saludcoop, y otros que sobrefacturaban o invertían los dineros de manera fraudulenta”.

El ministro dijo que si las tres EPS no podían seguir operando, crearía un plan para que los hospitales atiendan directamente a los 13 millones de afiliados. “Les vamos a pagar directamente a las clínicas y hospitales de la Adres”, aseguró.

Pagan, pero la plata no alcanza

A esta posibilidad, el exministro Gaviria expone que esa salida que planteó “no solo es ilegal, porque la Adres no puede contratar directamente con hospitales, para lo cual necesitaría reformar la Ley 100, sino que es imposible, pues no tiene la capacidad para auditar millones de facturas y terminará en un trancón de pagos”.

Así mismo, insistió en que la Administradora de Recursos de Salud (Adres) no tiene deudas con las EPS y que los regímenes contributivo y de salud han ejecutado recursos por cuenta de $46 billones ($23 billones y $21 billones, respectivamente, y $2 billones de presupuestos máximos, que son los procedimientos que no cubre el plan de beneficios en salud).

No obstante, el médico Ramón Abel Castaño asegura que “el problema no es que no les estén pagando como les corresponde, sino que la UPC (plata para atender a los afiliados) es insuficiente, como lo han demostrado gremios del sector basados en que la morbilidad, la expectativa de vida y las atenciones en salud están aumentando. Eso tiene reventadas a las EPS”.

Al respecto, el exministro de Salud Alejandro Gaviria añade que esta discusión es altamente técnica por las cifras que se manejan, que “necesita de diálogo entre los agentes, que no ha ocurrido en este caso” y que el problema financiero no es propio del sistema de salud colombiano.