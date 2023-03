MinAgricultura precisa fechas de su encuentro con Nicolás Petro

López explicó que el encuentro se realizó en su apartamento en Bogotá y que, “antes de ser ministra, Miguel Ángel del Río me pidió una cita para hablar del Atlántico y llegó a mi apartamento con unos políticos y con Nicolás, a quien no conocía. Me hablaron de la Costa y yo en el empalme le comenté al Presidente”, manifestó López, quien dijo que se habló de la “necesidad de darle oportunidades a la Costa” Atlántica.

López le contó a este diario que después de esa reunión “nunca más” vio a Nicolás Petro, “ni me buscó para nada”. Al indagar sobre si durante ese encuentro Petro Burgos le hizo algún tipo de solicitud burocrática, la ministra contestó: “No, solo mencionó la poca representatividad que tenía la Costa, pero no hubo ninguna petición, porque además todavía no era ministra”.

Parte de las conversaciones de la pareja giran en torno a ese asunto. El hijo del presidente le pregunta a su exesposa a quién recomendar para esos cupos que le habían dado. Es decir, a quién acomodar en la burocracia que le habrían prometido.

Este lunes Prada negó los señalamientos y dijo que conoció al hijo del Presidente durante la campaña: “Jamás hemos hablado de cupos de nada, porque en mi lenguaje no existe esa palabra. Habría que ver en el marco de esa conversación qué quiso decir. No sé a qué se refiere. No voy a especular (...) No tengo ni idea de que está hablando. Pero debo decirle a los colombianos que él a mí no me ha entregado ni una hoja de vida. No puede entrar nadie al Gobierno sin que se anoten todos los pasos de transparencia”, respondió Prada.