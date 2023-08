¿El mercado de cocaína en EE.UU. sí se desplomó, como dice Gustavo Petro?

“El mercado de la cocaína se desplomó en EE.UU.”. Esta afirmación del presidente Gustavo Petro, realizada en una breve disertación sobre el tráfico internacional de drogas en su cuenta de Twitter, desafía los análisis realizados por agencias de seguridad e institutos especializados, para los cuales este mercado no ha decrecido.

El Jefe de Estado expuso un panorama sobre cómo los traficantes de estupefacientes están expandiendo sus rutas hacia otros destinos, y cómo el consumo de fentanilo en territorio estadounidense estaría reduciendo la demanda de cocaína.

“El mercado de la cocaína se desplomó en EE.UU., reemplazado por uno peor: el del fentanilo, que ya les mata 100.000 personas al año. La cocaína mataba 4.000 por sus mezclas venenosas producto del mercado clandestino. Es por esta razón por la que cae el precio de la hoja de la coca en las áreas dedicadas a la exportación hacia EE.UU. y las organizaciones armadas asentadas allí reemplazan la pérdida de ganancias de la cocaína por oro ilícito, extorsión y secuestro contra la misma población de la zona”, aseveró Petro este sábado.

Aunque tiene parcialmente la razón, en el sentido de que las rutas hacia Europa, África y Oceanía están aumentando, y en que el fentanilo es hoy el principal problema para las autoridades estadounidenses, no es cierto que este mercado se haya “desplomado”.

La Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (Unodc), en su Reporte Global de Cocaína 2023 (Global Cocaine Report), estimó que “Norteamérica, con su gran base de consumidores, continúa siendo uno de los principales destinos para la cocaína traficada desde Suramérica. México es un importante país de tránsito, que funciona como puerta de entrada para la cocaína que va a Estados Unidos, que representa a la mayoría de consumidores de cocaína en Norte América”.

La misma entidad estimó que en EE.UU. hay una base de consumidores de cocaína cercana a los 6’350.000 usuarios, superior al de Europa Occidental, que le sigue con 4’550.000.

EL COLOMBIANO también consultó a Andrés Preciado, director de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz. Desde su perspectiva, “no se puede afirmar que el mercado de la cocaína haya disminuido. Es un mercado que, en términos del consumo, se mantiene bastante estable, sobretodo en Norteamérica y en Europa”.

Agregó que “realmente el consumo no ha variado significativamente en los últimos años, y si bien hay una variación en el mercado de EE.UU., que tiene que ver con fentanilo, esto no ha generado una disminución en el mercado de coca”.

Preciado indicó que en este momento “sí podemos estar ante una sobreproducción, es decir, que tenemos mayores hectáreas cultivadas en Colombia, Ecuador y Perú, pero eso no ha derivado en una merma del consumo. Al contrario, se están abriendo otras ventanas de consumo en África y Europa. Si bien el tema del fentanilo es bastante importante para entender cómo se comporta el consumo de drogas en EE.UU., no se puede afirmar eso que dice el Presidente, de que a más consumo de fentanilo menos consumo de cocaína. Eso no está pasando realmente”.