De acuerdo con la juez, han transcurrido más de 240 días desde la presentación del escrito de acusación y aún no se ha iniciado la audiencia de juicio oral. La juez preciso que esto no implica la inocencia del procesado, y que este continúa vinculado a la actuación.

La Fiscalía manifestó su desacuerdo con la decisión, pero no presentó recursos, como tampoco lo hizo el Ministerio Público.

Publicidad

Te puede interesar: Las 82 propiedades que la justicia le arrebató a ‘Memo Fantasma’

El vencimiento de términos se dio luego de una serie de aplazamientos dentro del proceso, que la juez no pudo determinar si obedecían a maniobras dilatorias o a situaciones relacionadas con caso fortuito y fuerza mayor.

“Se demoraron mucho digitalizando las pruebas, la demora no es responsabilidad solo de la Defensa, sino también de la Fiscalía”, manifestó la delegada del Ministerio Público.

Publicidad

Por su parte, la firma de abogados que se encuentra defendiendo a “Memo fantasma”, David Espinosa Acuña y Asociados, señaló que reciben esta determinación con prudencia y “continuarán con el compromiso de demostrar la inocencia” de su defendido.

“Pedimos respetar a plenitud el principio de la presunción de inocencia y no se trate como culpable a un ciudadano que no ha sido vencido en juicio, quien además tiene la determinación de probar que él no tiene relación, ni con los hechos, ni con el alias que le quieren atribuir”, recalcó la firma en un comunicado.