- Tania: “No puedo dormir”.

- NN: “¿Por qué?”.

- Tania: “Me llevaron por allá que para ajusticiar a un subteniente. El mando me dijo ‘hágale usted’, yo me puse a hacer eso y ahora sueño unas pesadillas horribles”.

- NN: “Eso no es nada”.

- Tania: “Sí, es verdad, el primero y el segundo, nada, y este sí, un subteniente, jovencito estaba. Primero lo tuvimos amarrado, dijeron que le diera agua y comida, que lo cuidara. Y al rato me lo llevaron, estaba en una carretera y me dijeron ‘bueno, hágale el favor usted, porque a él ya no se le puede perdonar la vida’. De pronto por eso fue que me dio nervios”.

- NN: “Hay que abrir un cartucho y comerse un poquito de lo que lleva dentro”.

- Tania: “Eso ya lo hice varias veces”.