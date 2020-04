El 31 de diciembre pasado reposaban en los despachos de los 5.311 jueces un total de 1’884.088 casos y, si no se hace algo al respecto, la rama judicial podría colapsar. De eso son conscientes en el Gobierno y en el Congreso, pero desde hace 10 años se busca una fórmula para reformar la justicia sin éxito.

Al menos el 20 % de los casos que llegan a manos de los jueces se rezaga. Hoy entre el 39 % y el 59 % de los casos que llevan los magistrados son procesos viejos que no han tenido respuesta, para el ciudadano, quien es finalmente el afectado.

Faltan jueces

Para Daniel Mauricio Rico , administrador público e investigador, la forma más palpable de entender los efectos de la congestión judicial está en el hacinamiento carcelario: “Hay personas que están en las cárceles que no deberían estar allí, porque ya cumplieron su condena, porque ya cumplen los requisitos para prisión domiciliaria o para la libertad condicional, pero esa congestión en los 152 jueces de ejecución de penas no les ha permitido salir”.

Una reforma estructural

Justo antes de que llegara la pandemia de coronavirus, y con ella el aislamiento preventivo obligatorio y la declaración de emergencia, el Ministerio de Justicia iba a radicar ante el Congreso el proyecto de reforma a la justicia, que incluiría la opción de desjudicializar asuntos que no necesitan de la intervención de un juez, sino que podrían realizarlas, por ejemplo, los notarios.

Sin embargo, varios de los representantes de las bancadas le expresaron a la ministra del Interior, Alicia Arango, que si la reforma no daba claramente soluciones a la congestión judicial, no la acompañarían. Así que el Gobierno optó por no radicar el proyecto hasta conseguir las mayorías.

Al respecto, Kennet Burbano Villamarin, director Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, expresó que la formulación de una reforma debería hacerse entre la rama judicial, los abogados litigantes y los otros funcionarios que intervienen en los procesos que son quienes saben cómo es el día a día de los despachos judiciales.

Así mismo, Burbano manifestó: “esa reforma debe incluir un presupuesto autónomo manejado por la rama judicial para que invertir en su modernización, sin él es muy difícil que haya alguna solución a la congestión judicial”.

EL COLOMBIANO se puso en contacto con el Consejo Superior de la Judicatura para conocer su posición sobre este asunto, pero al cierre de esta edición no recibió respuesta..