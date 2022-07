Anclado a la Comisión Cuarta del Senado, que estudia las leyes que tocan el presupuesto del país, el senador Mario Castaño impulsó el proyecto del Aeropuerto del Café, una tropezada ilusión que no tuvo un final feliz al ser liquidada.

La historia entre el congresista caldense y la construcción del aeropuerto que serviría al Eje Cafetero se remite al año 2020, cuando él presidía la mencionada Comisión. Desde esa instancia es que se habría servido para sus supuestos negocios irregulares, que ya analiza la Corte Suprema de Justicia.

Y si bien en el expediente que le abrió la Sala de Instrucción por supuestamente liderar una red de corrupción que se quedaba con tajadas de contratos, en esta ocasión no aparece relación irregular entre el aeropuerto y Castaño. No obstante, su intención de sacar ese proyecto adelante sí fue reseñada en ese entonces y no está exenta de revisiones jurídicas.