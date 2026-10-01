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María Fernanda Cabal confirma su salida del Centro Democrático: “Mi camino sigue”

Cabal había pedido formalmente su escisión en agosto, pero aseguró que nunca recibió respuesta a esa solicitud.

  • La exsenadora estaba distanciada desde hace meses de este partido político. Foto: Colprensa.
    La exsenadora estaba distanciada desde hace meses de este partido político. Foto: Colprensa.
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 36 minutos
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La exsenadora María Fernanda Cabal ya estaba distanciada del Centro Democrático, pero ahora sí tomó la decisión definitiva de salirse de este partido político. El anuncio lo dio en medio de un en vivo que compartió a través de sus redes sociales, el cual se tituló: “Mi camino sigue”.

Esta determinación solamente es la confirmación de lo que ya se esperaba. Desde que Paloma Valencia fue elegida como candidata presidencial de este partido político en la consulta de marzo, Cabal se distanció.

No por nada ha asegurado que su líder político natural, el expresidente Álvaro Uribe, tiene reparos en decir que es de “derecha”.

Es más, la excongresista ya había pedido su escisión del Centro Democrático el pasado 4 de agosto.

“Buscaba una salida institucional respetuosa y democrática que permitiera tramitar nuestras diferencias doctrinales y construir un proyecto político distinto”, confirmó la exsenadora. Sin embargo, aseguró que la respuesta nunca llegó.

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