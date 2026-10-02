María Fernanda Cabal sale del Centro Democrático, ¿va a buscar a De la Espriella?

María Fernanda Cabal anunció oficialmente su retiro del Centro Democrático y le puso la cereza al pastel, atizando aún más una controversia que durante toda la semana sacudió a la derecha colombiana, desde sus sectores más tradicionales hasta los más radicales. Su salida del partido era casi un secreto a voces. Los desencuentros venían siendo públicos desde hace un año, cuando Cabal no fue elegida como candidata presidencial de esa colectividad. El anuncio lo hizo durante un en vivo que compartió en sus redes sociales y que tituló “Mi camino sigue”. “Cierro esta etapa con gratitud por la historia compartida y con mis convicciones intactas. Mi compromiso con Colombia continúa”, dijo en un mensaje que compartió en su cuenta de X. La excongresista ya había pedido su escisión del Centro Democrático el pasado 4 de agosto. “Buscaba una salida institucional respetuosa y democrática que permitiera tramitar nuestras diferencias doctrinales y construir un proyecto político distinto”, confirmó la exsenadora. No obstante, aseguró que la respuesta nunca llegó. Es importante resaltar que fue enfática en algo: su reconocimiento y admiración hacia el expresidente Uribe. Dijo que eso “permanece incólume”. Por su parte, el exmandatario le envió un corto mensaje de despedida que también compartió en su cuenta de X. “Por la doctora María Fernanda Cabal, siempre respeto”, escribió. Es cierto que Cabal siempre fue una de las voces más críticas dentro del Centro Democrático. Cuestionó los mecanismos con los que el partido eligió a sus candidatos presidenciales en 2018, 2022 y 2026, y sus reparos no se limitaron a sus copartidarios. También lanzó críticas contra el expresidente Álvaro Uribe —de quien ha dicho que “no es de derecha”— y contra el también expresidente Iván Duque, a quien incluso llamó “remamerto” y “gordo marica” en su momento.

Su tajante salida: así sonaba estos meses

Hace varios meses esta decisión estaba más que cantada. Justamente a inicios de agosto se viralizó un video de la excandidata presidencial Paloma Valencia en el que decía que “el Centro Democrático no es un partido de derecha”. Cabal respondió con contundencia. Dijo, en su momento, que Valencia “es muy juiciosa académicamente, pero doctrinariamente confundida” y que tanto ella como Uribe sienten “aversión” o “repugnancia” por la palabra “derecha”. Agregó que “ahí se afinca el nacimiento de un problema que les va a generar más disputas internas que coincidencias”. Unas que ya estarían asomando la cabeza en el Congreso, sobre todo por la competencia con Salvación Nacional, partido de gobierno que se disputa el voto de derecha con el Centro Democrático. Más ahora con las elecciones regionales de 2027 a la vuelta de la esquina. En su momento, Cabal sentenció que “el problema del partido (Centro Democrático) se volvió uno caudillista. Ser uribista es seguir a una persona, mientras ser de derecha es defender unas ideas. La doctrina jamás se debe reemplazar por la lealtad a un dirigente”. Es más, en diálogo con EL COLOMBIANO, dijo que el CD sí es de esta corriente política y que lo que está pasando ahora es que “tienen el complejo de creer que ser de derecha significa olvidarse de los pobres. Al contrario: todas las políticas que defienden la institucionalidad, una institucionalidad eficaz y que respete la libertad del ciudadano, benefician a la población”.

Lo que empieza ahora

Durante estos meses, la exsenadora ha mostrado una faceta que no tiene mucho que ver con su lado político. Ha aumentado su presencia en redes sociales, sobre todo en TikTok, donde suele compartir contenido más cercano a su cotidianidad. Pero la pregunta nunca dejó de estar presente: ¿qué viene en lo político para ella? En su momento se llegó a especular que terminaría con un cargo dentro del gobierno de Abelardo de la Espriella. Se mencionó, incluso, su nombre para el Ministerio de Defensa, pero eso finalmente no sucedió. Y cercanía hubo, pero no directa. “Yo no hablé con Abelardo. Él habló con mi esposo y con mi hijo, en una reunión que ellos tuvieron. El mensaje de él fue que no quería ministros que hicieran política. Para mí, ese fue un mensaje claro”, le contó a este diario a mediados de agosto, semanas después de la posesión del jefe de Estado. Ahora, tras el anuncio de este viernes, confirmó que se dispondrá a recorrer el país “para escuchar la voz de las regiones, de los jóvenes, de quienes emprenden y generan empleo y de quienes quieren educar a sus hijos y vivir con tranquilidad”. Es más, anticipó que su “camino político está definido y vienen grandes retos”. “Esta historia, mi historia, continúa con independencia política y con identidad propia. Mi camino sigue y este sábado 3 de octubre les contaré hacia dónde vamos. Lo que viene lo vamos a construir juntos”, remató. Con esta salida, el Centro Democrático pierde a una de sus figuras más visibles y reconocidas. La excongresista hizo parte de esa colectividad desde su fundación en 2013, fue senadora entre 2014 y 2026 y en dos ocasiones buscó convertirse en candidata presidencial del partido, pero nunca alcanzó el tarjetón definitivo.

La respuesta del CD

En un mensaje que se compartió en su cuenta de X, su antiguo partido le expresó su agradecimiento por los años de dedicación política: “A la doctora María Fernanda Cabal, nuestro agradecimiento por todos estos años de servicio al Partido Centro Democrático y a Colombia”. Y le auguró un buen porvenir: “Le deseamos éxitos en los retos y proyectos que emprenda en el futuro. Colombia jamás será una causa perdida”. Más allá de la despedida entre Cabal y el partido en el que militó durante más de una década, su salida abre la pregunta sobre el lugar que buscará ocupar dentro de la derecha colombiana. Para el analista político Pedro Viveros, esta decisión puede ayudar a ampliar las corrientes dentro de ese sector.

¿Cómo queda la derecha?

“La salida de la doctora María Fernanda Cabal del Centro Democrático lo que hace es ampliar la derecha en varios sectores”, explicó Viveros, quien dijo que un escenario similar ya se ha presentado en Chile, con una derecha institucional, una libertaria y una extrema derecha. En Colombia, considera que Álvaro Uribe representa la derecha institucional, Abelardo de la Espriella una derecha radical y que Cabal podría buscar construir una línea propia. “Ella se va del Centro Democrático, pero no se va de la derecha en Colombia”, concluyó.

Cabal fue una figura representativa en el partido uribista. Tras la muerte de Miguel Uribe, conformó una especie de tríada con sus compañeras políticas. Eran para entonces las caras más llamativas para medirse en las urnas a nombre de este partido político. Junto a ella estaban Paloma Valencia y Paola Holguín. La ‘generala’ no quedó y el quiebre empezó a hacer mella internamente. De hecho, Cabal no estuvo presente activamente para apoyar a Paloma, quien resultó elegida como candidata y finalmente fue derrotada en primera vuelta. Lea también: Primicia | Renunció Stefanny Camacho, vicerrectora académica de la U. San José en medio de escándalo por títulos Bloque de preguntas y respuestas: