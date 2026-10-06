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Partido de Cabal no baja de “comunista” a ficha del Centro Democrático, ¿otra pelea en la derecha?

El Partido Republicano de la exsenadora ya cazó su primer enfrentamiento con el excongresista José Obdulio Gaviria. EL COLOMBIANO conoció detalles de cómo la nueva colectividad podría generar más división en la derecha.

  • El Partido Republicano, que ahora lidera María Fernanda Cabal, se fue contra el excongresista del Centro Democrático José Obdulio Gaviria. Foto: Colprensa/Captura de video.
    El Partido Republicano, que ahora lidera María Fernanda Cabal, se fue contra el excongresista del Centro Democrático José Obdulio Gaviria. Foto: Colprensa/Captura de video.
Esteban Mejía Serrano
Esteban Mejía Serrano
Paula Rodríguez Mora
Paula Rodríguez Mora
hace 3 horas
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María Fernanda Cabal no lleva ni una semana con su propio partido político y ya se conocen reacciones que vienen de diferentes sectores. La exsenadora del Centro Democrático lidera ahora el Partido Republicano, que viene de la antes Liga de Gobernantes Anticorrupción del fallecido ingeniero Rodolfo Hernández.

José Obdulio Gaviria, exsenador y ficha histórica del uribismo, se refirió al partido de Cabal. Con respecto a la carrera que viene para las elecciones regionales de 2027 y si el Centro Democrático podría aliarse con ese partido, Gaviria dijo a Red + Noticias que “con la muerte de Rodolfo (Hernández) ese partido no existe. Ni siquiera la (excandidata a) vicepresidente que estaba en la Cámara, Marelen Castillo, creía en eso”.

Esas palabras generaron un choque inmediato. En su primera publicación oficial en X, el Partido Republicano salió en contra del excongresista.

Le puede interesar: “El Centro Democrático no me permitió ser candidata hace 4 años, ni ahora, ni lo haría nunca”: María Fernanda Cabal

“Aprovechamos nuestra primera publicación como Partido Republicano para contestarle al señor José Obdulio Gaviria, del ala comunista del Centro Democrático, que parece que viviera en Cuba y estuviera desconectado de la realidad”, sentenció la colectividad.

Y adjuntaron una captura de pantalla de la resolución que reconoce la existencia, denominación, logo y otros detalles del Partido Republicano.

Gaviria no fue el único que reaccionó. EL COLOMBIANO ha hablado con varias fuentes enteradas del escenario político al respecto.

Alianzas de la derecha para 2027 y el pulso con el gobierno de De la Espriella

Este diario conoció por una fuente que el nicho al que le apunta Cabal ya lo cooptó el presidente Abelardo de la Espriella con sus seguidores, según dice, mientras que la apuesta del Centro Democrático es más “institucional, republicana y democrática”. Por eso, dice la fuente, será desde esa base de votantes del presidente, “más radical y extrema”, que se esperaría que vayan votos hacia Cabal, no desde la colectividad uribista.

Cabe recordar que el jefe de Estado y sus allegados le están apuntando a que haya una unión de partidos y movimientos de derecha de cara a las elecciones regionales de 2027. Ahí cabrían, hasta el momento, Salvación Nacional, Defensores de la Patria y Creemos.

Amplíe la noticia: El Centro Democrático está en tremendo dilema: ¿puede ser leal al Gobierno sin ceder terreno?

En entrevista con EL COLOMBIANO, se le preguntó a Cabal si descartaba alianzas con esa unión de partidos. Respondió que “al presidente De la Espriella no solo lo apoyaron los partidos que hoy piensan fusionarse —que no sé si querrán alianzas o no, eso ya depende de ellos—, lo apoyamos muchos que veníamos de colectividades distintas”.

Otra fuente mencionó, con respecto a la salida de Cabal del Centro Democrático, que “se entendía que eso iba a pasar, era el desarrollo natural de lo ya sabido, no hay sorpresa”. Sin embargo, no ve que vaya a haber mayor impacto por parte de Cabal y su partido en las elecciones regionales del año entrante.

“La fuerza no la tienen ni Enrique Gómez con Salvación Nacional ni María Fernanda Cabal. La verdadera competencia será entre el Centro Democrático y Defensores de la Patria. Estos últimos son gobierno y eso pesa mucho”, agregó.

Le puede interesar: “Nace un nuevo camino”: Cabal lanza el Partido Republicano que evoca al de EE. UU. hacia 2027 y 2030

Posible fuga de militantes y el futuro de las estructuras políticas regionales

Además de esto, fuentes del Centro Democrático reconocieron a este diario que hay una “ansiedad muy grande” por parte de militantes del partido que comunican posturas individuales como si fueran de la colectividad.

Este diario también conoció que es poco probable que haya gente que migre del Centro Democrático al Partido Republicano, al menos desde el Congreso. Desde algunas corporaciones regionales hay quienes reconocen que puede ocurrir, pero aquellos que lo hagan deberán renunciar pronto si no quieren incurrir en doble militancia.

Pero tienen en cuenta que una cosa es una elección presidencial, que según dicen es más de opinión, mientras las regionales dependen más de las estructuras políticas en los territorios.

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¿Cómo afectará todo esto a las movidas del uribismo y de la derecha para 2027? El camino para las regionales es largo, pero ya se empiezan a mostrar señales.

Siga leyendo: Centro Democrático definiría sus candidatos de 2027 antes de fin de año

Bloque de preguntas frecuentes

¿Cómo nació el Partido Republicano de María Fernanda Cabal?
El Partido Republicano obtuvo su reconocimiento legal sobre la personería jurídica que pertenecía a la antigua Liga de Gobernantes Anticorrupción, colectividad fundada por el fallecido exaspirante presidencial Rodolfo Hernández.
¿Por qué hubo enfrentamiento entre el Partido Republicano y José Obdulio Gaviria?
Gaviria afirmó que dicho partido no existía tras la muerte de Rodolfo Hernández. El Partido Republicano respondió tildando a Gaviria de pertenecer al “ala comunista” del Centro Democrático y desconectado de la realidad.
¿Habrá fuga de congresistas del Centro Democrático hacia el partido de Cabal?
Fuentes enteradas señalan que es poco probable una migración de congresistas activos, ya que incurrirían en doble militancia. En corporaciones regionales podría ocurrir si renuncian oportunamente a sus colectividades.

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