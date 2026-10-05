“El Centro Democrático no me permitió ser candidata hace 4 años, ni ahora, ni lo haría nunca”: María Fernanda Cabal

La exsenadora María Fernanda Cabal llegó a sonar como ministra del presidente Abelardo de la Espriella. Pero hoy, lejos de hacer parte de su Gobierno, dice que quiere hacer política de frente y que no quiere volver a tener jefes.
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Quedó curtida de eso en el Centro Democrático, del que renunció definitivamente hace unos días y del que dice que no la apoyaron en sus aspiraciones. Como tampoco le dieron la escisión que pidió desde la colectividad, recibió una propuesta de la familia del fallecido ingeniero Rodolfo Hernández, de quien fue crítica en el pasado, para liderar la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que bajo su timón pasó a llamarse Partido Republicano, como el de los gringos.
Eso le permite a Cabal disponer de avales para repartir en las elecciones regionales de 2027 y, cómo no, aspirar a la Presidencia en 2030 sin la bendición de otros líderes políticos, como le tocó antes con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su partido, que en esta última ocasión se fueron con Paloma Valencia.
En general, está alejada del presidente Abelardo de la Espriella, después de una reunión en la residencia del embajador de Estados Unidos en Colombia. Con base en una conversación con dos periodistas, surgió un chisme: se empezó a rumorar que, en esa conversación, ella supuestamente criticaba al hoy jefe de Estado. De ese episodio, su nuevo partido y otros temas conversó la exsenadora con EL COLOMBIANO.