“Usted es una ladrona, mentirosa”: exniñera de Laura Sarabia narra cómo fue tratada

“Que me iban a llevar para hacer un allanamiento en mi casa. Me decían: ‘¿A usted quién le dice que nosotros en este momento no estamos allanando la casa de toda su familia, de sus hermanos y todos los que estén allá?’. Me preguntaron: ‘¿Dónde está su mamá?’. Les dije: la dejé en el apartamento. Me respondieron: ‘No, usted es una mentirosa, su mamá no está ahí’”, relató la exniñera del hijo de Laura Sarabia para el medio.

¿Qué pasó el día que fue llevada a polígrafo?

El lunes 30 de enero a Marelbys la recogió en su casa, ubicada en el sur de Bogotá, el chofer oficial de la jefa de gabinete del gobierno Petro, para que asistiera a un interrogatorio en la Casa de Nariño, al que no pudo negarse. La mujer contó que entró en el carro en el que la transportaban directamente al edifico Galán, que se encuentra frente a la casa presidencial, y que en ningún momento le pidieron su número de cédula, no le tomaron las huellas y mucho menos recibió alguna escarapela de identificación, como habría sucedido las otras veces que ingresó.

“Yo no quería ir allá, pero me tocaba. Si no iba, más me acusaban de que me había robado esa plata. Si iba, pues yo les decía: les aclaro que soy inocente. La verdad no quería ir, pero me fueron a recoger a mi casa. Tenía que ir o ir”, dijo Meza.

Cuando ya estuvo dentro del edificio, fue conducida hasta el sótano por una teniente de apellido Luna, aseguró la mujer, y dos hombres vestidos de civil, de quienes no supo sus nombres, pero que según dice podría reconocer si los volviera a ver.

“Me preguntaron acerca de la maleta, si yo había tomado el dinero. Que si yo tenía cómplices, que si yo le había entregado eso a alguien más, que para dónde había cogido, que a qué horas salía (...). No sabía qué contenía esa maleta porque a mí nunca me dijeron, o sea, la maleta era la del viaje que ella había hecho a Boyacá”, recuerda Marelbys.

Además, agregó a su relato, estuvo incomunicada durante las casi cuatro horas que fue interrogada, le quitaron el celular y dijo que a la fecha no conoce el resultado que arrojó su paso por el polígrafo.

Después de salir de ese recinto, y que le regresaran su teléfono, se pudo comunicar con uno de sus hermanos a quien le relató lo que vivió allí dentro, y quien trató de calmarla y darle fuerza para que confiara en su inocencia y que todo iba a salir bien. Sin embargo, días más tarde, él empezó a ser perseguido por uniformados de la Policía, hasta que un día se atrevieron a pararlo, asegura la mujer, y que ella también ha sido perseguida y vigilada.

El dinero que se le perdió a Laura Sarabia se encontraba al interior de un maletín de color negro, que según dice la mujer que ahora está siendo señalada de haberlo robado, una de sus escoltas fue hasta la casa, realizó la entrega, y ella lo guardó en su cuarto, en donde solía tener su caja fuerte, momento en el que estaba cuidado al hijo de la funcionaria.