Petro tendrá nuevo balconazo el 1 de mayo: ¿sirven las marchas progobierno?

Cero y van dos. El presidente Gustavo Petro espera un nuevo balconazo para el próximo 1 de mayo, cuando se celebra el tradicional Día del Trabajo, fecha para la que convocó a movilizaciones que buscan respaldar las reformas de su Gobierno.

La convocatoria la hizo desde el fin de semana en su discurso ante las juntas de acción comunal que tuvo lugar en la Universidad Nacional, sede de Bogotá, y reabrió el debate sobre si las marchas de respaldo al Ejecutivo sirven o no.

“A mí sí me gustaría que este primero de mayo todas las acciones comunales me acompañaran allá, en el Palacio de Nariño (...) ¿Para qué? Para expresar un mensaje a las fuerzas políticas y sociales de Colombia. Es que no queremos más esclavismos, queremos dignidad”, sostuvo el presidente en esa intervención.

El primer balconazo de Petro como presidente fue en 14 febrero cuando llamó a movilizaciones de respaldo a la agenda de reformas que está radicando en el Congreso y esa misma fórmula ya la había usado en sus tiempos de alcalde de Bogotá.