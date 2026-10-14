Así se han desarrollado las marchas en el país: Petro llegó a la Plaza de Bolívar en medio de la lluvia

Con movilizaciones en Bogotá, Cali, Barranquilla y otras ciudades, este miércoles se desarrolla una jornada de protestas en el país. Docentes, estudiantes, centrales obreras y sectores de oposición salieron a las calles para expresar su rechazo a distintas decisiones del Ejecutivo, en medio del debate por la nueva regulación de la protesta social. En Bogotá, los manifestantes partieron de distintos puntos, entre ellos el Parque Nacional y la Universidad Nacional, y llegaron a la Plaza de Bolívar. No obstante, durante las primeras horas de la tarde, un fuerte aguacero cayó sobre el centro de la capital, pero personas que asistieron a la manifestación permanecieron con sombrillas y continuaron con el plantón. Puede leer: ¡Atención! Protestas de Medellín acabaron en disturbios en las afueras de la UdeA

El expresidente Gustavo Petro anticipó su participación en Bogotá. “Yo voy a marchar. Voy a estar allí en Bogotá este 14 de octubre”, afirmó antes de la jornada. Justamente, al momento en que Bogotá empezó a llover y hasta cayó granizo, el expresidente llegó a la Plaza de Bolívar. “Así se responde a la adversidad con dignidad con ganas de ganar otra vez, sin miedo. Es la vida la compañera y no la muerte”, escribió en un mensaje que publicó en su X.

En Cali también se registraron movilizaciones durante la mañana, tras la convocatoria en la plazoleta Jairo Varela, con destino al Parque de las Banderas. La jornada también incluyó convocatorias en Bucaramanga, Ibagué, Armenia y Riohacha. En Barranquilla, la marcha quedó programada para las 3:30 de la tarde, desde el parque Esthercita Forero hasta la Plaza de la Paz. Docentes, estudiantes, centrales obreras y simpatizantes de la oposición se reunieron en el centro de la capital para expresar su rechazo a distintas decisiones del Ejecutivo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Afectaciones en TransMilenio

Según el último reporte de TransMilenio, las afectaciones al servicio alcanzaron a 329.528 usuarios hasta el reporte de las 2:43 p. m. Sin embargo, la operación comenzó a normalizarse en otros sectores. En la carrera Séptima se desactivaron los desvíos y los servicios duales y de TransMiZonal retomaron sus recorridos habituales. También se restableció el paso en la calle 13 con carrera 123, en Fontibón, donde las rutas zonales volvieron a circular sin desvíos. Le recomendamos leer: Gobierno estrena decreto para abordar la protesta social justo antes de marchas de la oposición

El debate por la regulación de la protesta

La jornada ocurrió un día después de la firma del Decreto 1525 de 2026, que modifica disposiciones del Estatuto de la protesta sobre la actuación de las autoridades durante las movilizaciones. La senadora Jennifer Pedraza anunció una demanda ante el Consejo de Estado contra la norma y cuestionó que el Gobierno no hubiera convocado una Mesa Nacional de Garantías para discutir los cambios.

Durante el mediodía también denunció la presencia de uniformados de control de multitudes frente al Congreso, mientras los participantes avanzaban hacia la Plaza de Bolívar.

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