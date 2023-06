Marchas 7 de junio: puntos de concentración y recorridos en las principales ciudades

Cali

Un punto de concentración será desde las 7:00 am en la Universidad del Valle; a las 9:00 am Sin embargo, habrá otro punto en la Unidad Deportiva de Alto Rendimiento; 10:00 am. También se encontrarán en el Parque Las Banderas y a las 11:00 a. m. en la Fiscalía.

Cartagena

En el mercado de Bazurto a las 4:00 de la tarde, los manifestantes tomarán la avenida Pedro de Heredia hasta la plaza de la Paz, cerca a la Torre del Reloj, en el Centro Histórico.

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las marchas y anunció: “Estaré ese día recorriendo las calles con la marcha. Invito a quienes votaron por el cambio y a quienes desean justicia en Colombia a marchar en todos los municipios. No solo por las grandes reformas, sino también por una gran marcha nacional contra la impunidad. ¡Que haya justicia en Colombia!”.

Por lo anterior, se espera un despliegue de seguridad en caso de que el mandatario partícipe en las marchas que se harán en Bogotá y que se extenderá hasta altas horas de la noche.

*Con información de Colprensa