Manel Grau, clave en campaña de Petro en 2022, denunciará a Eva Ferrer por señalamientos de financiación ilegal

Pasaron de ser amigos a señalarse mutuamente. Y es que, tras las declaraciones de Eva Ferrer el fin de semana, el empresario español Manel Grau anunció acciones legales en su contra por los delitos de injuria y calumnia.
En entrevista con Semana, Ferrer hizo señalamientos sobre los presuntos negocios de Grau, su interés en Venezuela y su relación con Ecopetrol.
En un comunicado dirigido a la opinión pública, Grau rechazó las afirmaciones de Ferrer, a las que calificó de falsas y calumniosas. Aseguró que no existe ninguna prueba que las respalde y que sus abogados ya recibieron instrucciones para interponer las acciones penales correspondientes.
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También anunció que acudirá a la justicia civil para buscar una reparación por los daños que, según él, las declaraciones causaron a su nombre y reputación.