“Delegados de Petro nos pidieron acusar a De la Espriella, Uribe y Vargas Lleras”: Mancuso sobre el ‘Pacto de Valledupar’

Frente a toda la polémica por el llamado ‘Pacto de Valledupar’ durante el Gobierno de Gustavo Petro, se pronunció el excomandante de las Autodefensas, Salvatore Mancuso. En sus declaraciones, aseguró que delegados del presidente Gustavo Petro les pidieron a exjefes paramilitares acusar falsamente a Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras con fines electorales.

“Delegados del Gobierno de Petro nos pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: a Uribe, a De la Espriella y a Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”, afirmó Mancuso al referirse a las denuncias de la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, sobre los objetivos de esa reunión.

La existencia del llamado ‘Pacto de Valledupar’ fue revelada por el periodista Melquisedec Torres en su columna del sábado en EL COLOMBIANO, en la que detalló cómo fue la reunión entre delegados del Gobierno y exparamilitares, quiénes participaron y cuáles fueron los temas que se discutieron.

La revelación fue confirmada por el exjefe paramilitar. En un video publicado en sus redes sociales explicó que el encuentro había sido acordado directamente con el entonces presidente Petro un año antes, durante una reunión en Montería. El propósito, dijo, era hacer un balance del proceso de desmovilización de las AUC, dos décadas después, y avanzar en el cierre del proceso de Ralito.

“Ese encuentro lo había acordado yo mismo con el presidente Petro un año antes en Montería, para una sola cosa, cerrar el proceso de Ralito. 20 años después de la desmovilización, hacer un balance de fondo sobre la verdad que ya contamos, la reparación, los bienes entregados y la reintegración”, señaló.