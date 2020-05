Lo que viene con esta nueva etapa covid en Colombia

Iván Duque

Presidente de Colombia

Sobre la mesa en la que se sienta el presidente Iván Duque todos los días se ve una careta o escudo facial, como se le conoce técnicamente. Esta se utiliza para prevenir la salpicadura en la cara principalmente y que no caigan microgotas o aerosoles en los ojos, porque el virus, en teoría, puede ingresar al cuerpo por las mucosas, incluyendo las conjuntivas. “Cuando se generan esas salpicadura se podría infectar o se puede rascar los ojos con las manos infectadas y se podría contagiar”, explica el infectólogo y epidemiólogo Carlos Agudelo, quien agrega que “esos dispositivos están indicados para el personal de salud y no para contextos externos. No sé por qué se la pusieron ahí al presidente”.