El excomisionado de la verdad y sobreviviente a la masacre de Bojayá, Leyner Palacios, denunció nuevas amenazas en su contra por su trabajo como líder social en el departamento del Chocó.

“Tengo mucho miedo y me voy a esconder para que no me maten, no quiero que vean mi ataúd lleno de mi cuerpo injustamente asesinado sea otro botín de impunidad, he comprendido que la amenaza es la puerta al cementerio (sic)”, fue el mensaje que escribió el excomisionado de la verdad en su cuenta de Twitter.