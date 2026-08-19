Leonardo Huerta, ex fórmula vicepresidencial de Claudia López, ocupará cargo en Gobierno De la Espriella

Leonardo Huerta, ex precandidato presidencial y quien fuera la fórmula vicepresidencial de Claudia López en las pasadas elecciones tendrá un cargo en el gobierno de Abelardo de la Espriella, será el nuevo director del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).

El abogado y filósofo asumirá la responsabilidad de una de las entidades transversales más importantes del Estado, pues el DAFP tiene por misión diseñar las reglas del empleo estatal, fortalecer la gestión de las instituciones públicas nacionales y territoriales, y mejorar el desempeño de los servidores públicos para elevar la confianza de la ciudadanía. También tendrá bajo su coordinación y vigilancia las labores de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

El nombramiento de Huerta se da en medio de las lupas que hay sobre esta entidad, pues su anterior director, César Manrique, se encuentra actualmente prófugo de la justicia debido a su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En uno de los mayores escándalos de la administración de Gustavo Petro, Manrique fue señalado por la Fiscalía de presuntamente liderar el desvío de un convenio por $100.000 millones entre la Agencia Nacional de Tierras y la UNGRD, gestionando recursos a cambio de asignar contratos a recomendados suyos.

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Huerta es abogado de la Universidad Libre y licenciado en Filosofía de la Universidad Tecnológica de Pereira. También tiene una maestría en Derecho Administrativo y especializaciones en Derecho Probatorio, Derechos Humanos y DIH, Derecho Administrativo y Derecho Constitucional.

En lo público, se ha desempeñado como Defensor del Pueblo Delegado para el Derecho a la Salud y fue Secretario de Educación de Pereira entre los años 2020 y 2021.

Meses atrás estuvo en el radar político al aspirar a la Presidencia. Tras ser derrotado en la Consulta de las Soluciones por Claudia López, se convirtió en la fórmula de la exmandataria bogotana para acompañarla a la primera vuelta presidencial.