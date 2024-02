“No acepto la disculpa, que no es sincera”: Laura Ojeda responde a Day Vásquez por interceptaciones ilegales Luego de que Day Vásquez pidiera perdón a su exmejor amiga, Laura Ojeda, la actual pareja de Nicolás Petro Burgos aseguró que no acepta las disculpas por interceptaciones ilegales, toda vez que no son “sinceras”.

Las dicsulpas de Day Vásquez a Laura Ojeda hacen parte de un principio de oportunidad que la imputada acordó con la Fiscalía. FOTOS REDES SOCIALES