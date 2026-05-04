Citaron a Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, a imputación de cargos por violación de datos personales contra Daysuris Vásquez

Como ya se venía anticipando, Laura Ojeda Estupiñán, pareja sentimental de Nicolás Petro, fue citada por la Fiscalía General de la Nación a una audiencia de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento por el delito de violación de datos personales.

Este caso se da en medio de un giro, ya que Daysuris Vásquez, quien fue imputada por el mismo delito, sería ahora la presunta víctima de Ojeda (antes eran mejores amigas).

Y es que el ente acusador aseguró que la actual pareja del hijo del mandatario habría infiltrado una serie de comunicaciones del celular de la víctima, al parecer mediante un posible clonaje de su tarjeta SIM, con lo que podría acceder a mensajes de texto, llamadas, códigos de verificación, entre otros datos sensibles.

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Cabe recordar que la génesis de este caso comenzó en 2022, cuando Vásquez habría pagado $20 millones para interceptar las comunicaciones de Laura Ojeda Estupiñán.

Vásquez habría sacado a la luz la conversación que su antigua amiga tenía con el hijo del presidente con el fin de confirmar si existía una relación sentimental entre ellos. También habría obtenido el número de la licencia de conducción, matrícula inmobiliaria de su patrimonio, direcciones de bienes, así como consultas de procesos en la Fiscalía.