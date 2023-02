“Considera este agente del Ministerio Público que están dados los presupuestos, queda claro que no se configura el tipo objetivo de estos delitos. Entonces, no queda otra justificación, razón o motivo que acompañar la postura de la Fiscalía General ”, señaló el procurador, Esiquio Sánchez.

Además, el procurador enfatizó en que los testigos y las pruebas recolectadas hasta el momento solo dan cuenta de que Uribe les pidió a los abogado confirmar una investigación que le había llegado sobre un grupo de personas privadas de la libertad que querían retractarse de los señalamientos que habían hecho en su contra y de su hermano, Santiago Uribe. Señalamientos que apuntaban a presuntos nexos con grupos paramilitares en Antioquia.

“Acá no hay una llamada, no hay un testigo que diga Álvaro Uribe Vélez me citó en su casa, me dijo ‘vaya y mienta’, no hay una llamada interceptada en la que se escuche a Álvaro Uribe haciéndole promesas remuneratorias a alguien para que calle o distorsione la verdad. No existe”, señaló el procurador.