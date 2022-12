“Yo llegué a la tienda y pedí que llamaran a la persona de recursos humanos, que me dieran una respuesta, que yo soy madre soltera. Tengo tres meses sin trabajo, yo estoy aquí sola y de repente ellos llamaron a la Policía. Yo no estaba haciendo ningún tipo de escándalo y la Policía insistía en que debía salir porque yo estaba alterando el orden público, que estaba espantando a los clientes, y entonces me dijeron que me iban a sacar esposada”, explicó Álvarez.

La mujer trabajó durante más de un año, pero en octubre de 2020 decidieron terminar su contrato laboral, y hasta la fecha no le han hecho el pago de su liquidación. También relató otras irregularidades, como los descuentos de la seguridad social sin estar afiliada a EPS y fondo de pensión, además de un traslado injustificado desde Cartagena a Yopal, Casanare, justo después de que terminó su licencia de maternidad.

“Después de regresar de vacaciones en el correo me encontré una carta de un traslado a Yopal, Casanare. Yo no me podía ir a otra ciudad con dos niños menores de edad y sola, busqué ayuda de un abogado y la empresa me envió a descargos. Yo no quise firmar los descargos y fue en ese momento que ellos decidieron despedirme por no ajustarme a los cambios de mi empleador y ya después de ahí no me han pagado la liquidación”, relató.

El diseñador barranquillero Jon Sonen, también dio su versión de los hechos para Blu Radio, donde sostuvo que no solicitaron “el uso de la fuerza pública”. “Entiendo que fue el centro comercial y creo que por el nivel de ruido, creo que fueron ellos que lo solicitaron, y la verdad lamentamos que eso haya sucedido”.