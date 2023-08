El calvario de exestudiante de Eafit: la mujer lleva siete años sufriendo acoso y amenazas de muerte

María Antonia ya se había comunicado en múltiples ocasiones con la familia de Buitrago . La mujer denunció que ya había entablado diálogo con la familia; sin embargo, sus esfuerzos parecían no ser tomados con seriedad por parte de la familia. María Antonia le hizo el reclamo a la madre de Andrés sobre la conducta de su hijo, quien reacciona con una actitud desinteresada frente a los mensajes de ella. “Me tienes de clínica, no sé hasta donde quieres llegar con esto ”, le contestó Nora Alzate, al parecer la madre del acosador.

A pesar de que su familia indicó que el sujeto no tiene acceso a internet, en los últimos días Buitrago se pronunció al respecto: “Siempre respondo, confronto y aclaro todos los mensajes y comentarios que me hacen en las redes sociales y es muy posible que no pueda hacerlo y no es porque me esconda, ya que pedí hacer esto público, pero planean quitarme el acceso a internet. ¿Por qué tanto miedo a la verdad?”.