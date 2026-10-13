La caja de Pandora de Ferrer sobre Alcocer puso a correr a la Fiscalía y la Procuraduría

Las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer dejaron de ser únicamente una confrontación de declaraciones entre antiguas integrantes del círculo más cercano al Gobierno de Gustavo Petro. Tras la entrevista de la española con la revista Semana, en la que hizo señalamientos sobre presuntas irregularidades, movimientos de dinero y un supuesto episodio de tráfico de drogas, el caso abrió un nuevo capítulo ante las autoridades: la Fiscalía espera escucharla para avanzar en la indagación que ya estaba en curso.

Eva Ferrer dijo, entre otras cosas, que Verónica Alcocer estaría vinculada a presuntos movimientos ilegales de dinero, tráfico de drogas y armas, cobros por gestionar reuniones e influencia indebida en entidades del Estado. De todo esto deberá hablar hoy en la Fiscalía tras una nueva citación.

La mujer, sin embargo, ya ha faltado a dos citaciones y en otra pidió que se reprogramara la fecha. EL COLOMBIANO conoció que la Fiscalía mantiene una indagación por las afirmaciones de Ferrer.

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Las nuevas declaraciones publicadas por Semana serán examinadas inicialmente dentro de esa misma actuación, que comenzó con los audios revelados por la revista el pasado 1 de agosto, donde Ferrer señaló a la exprimera dama de supuestas irregularidades en el manejo de recursos públicos, influencias indebidas en nombramientos en el Estado y presunta participación o conocimiento en actividades irregulares, algo que ha negado Alcocer.

Según conoció este diario, la Fiscalía mantiene contactos con su abogado. La primera citación estaba prevista para el 19 de agosto, pero fue reprogramada para el 27 de ese mes, a las 10:00 a. m. Ferrer tampoco compareció en esa fecha. Posteriormente, fue citada para el 29 de septiembre, diligencia a la que también faltó. Ahora, el ente acusador fijó una nueva fecha para este miércoles.

La cita de hoy representa un nuevo intento de la Fiscalía por escuchar la versión de la española sobre los hechos que ha mencionado públicamente. Su comparecencia permitiría a los investigadores profundizar en el origen de las afirmaciones, identificar las fuentes de las que obtuvo la información y determinar qué elementos pueden ser contrastados dentro de la indagación.

La Procuraduría también indaga

La controversia abrió otro frente en el Ministerio Público. La Procuraduría General de la Nación citó a Ferrer y a otras cinco personas para que rindan declaración bajo la gravedad de juramento sobre los presuntos actos de corrupción mencionados en publicaciones de Semana. En la lista también están Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre); Carmen Caballero; Concepción Baracaldo; Guillermo Reyes e Ingrid Carolina Plata Navas.

El auto que ordena las diligencias dispone, además, que la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría practique las pruebas necesarias para esclarecer los hechos denunciados.

Según la entidad, la actuación no comenzó con la última entrevista de Ferrer, sino que corresponde a una investigación que ya había abierto a raíz de publicaciones anteriores de la misma revista.

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En ellas, la española hizo señalamientos sobre presuntas irregularidades en las que estarían involucrados servidores públicos. Las declaraciones y las pruebas que se recauden deberán permitir establecer qué información puede corroborarse y si existen elementos para determinar eventuales responsabilidades.

¿Qué denunció Eva Ferrer?

En su entrevista con Semana, Ferrer, quien fue asesora de la entonces primera dama, hizo graves acusaciones sobre supuestos movimientos de dinero entre Colombia y Venezuela, presuntas actividades de tráfico de drogas y posibles irregularidades en el entorno presidencial. Uno de los episodios que relató habría ocurrido en enero de 2023. Según su versión, durante un viaje a Venezuela, Alcocer habría transportado droga en el avión oficial y regresado a Colombia con 2,5 millones de dólares.

Ferrer aseguró que existirían fotografías de la entonces primera dama descendiendo de la aeronave con maletas grises en las que supuestamente habría droga. Sin embargo, parte de su relato estaría basado en información que, según ella misma explicó, recibió de terceros y no en hechos que hubiera presenciado directamente.

En una de las declaraciones reproducidas en Caracol Radio, Ferrer dijo: “Lo que cuentan es que uno trae dinero por alguna cosa, ¿no? Pues, parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises, en las que adentro había droga, y hay un movimiento de capital de allá aquí y de aquí allá”. Ese componente de su versión fue cuestionado por el periodista Daniel Coronell, quien señaló que varias de las acusaciones divulgadas por Ferrer estarían sustentadas en relatos de otras personas.

El origen de esa información y la existencia de elementos que permitan verificarla son algunos de los asuntos que deberán esclarecerse. La española también afirmó que, supuestamente, Alcocer cobraba 50.000 euros por organizar reuniones con el entonces presidente Gustavo Petro.

“A mí sí me dijeron que, por cada reunión que le montaba a Manel (Grau, negociante catalán), 50.000 euros”, sostuvo, según la entrevista divulgada. Ferrer mencionó, además, una supuesta intermediación relacionada con Diego Marín, conocido como alias Papá Pitufo, señalado como presunto zar del contrabando.

De acuerdo con su relato, un tercero le habría contado que Alcocer lo envió a recoger dinero, pero que esa persona se negó a hacerlo. La propia narración deja pendiente establecer qué ocurrió finalmente con ese supuesto pago y qué elementos respaldan la versión.

La exasesora también señaló al senador Agmeth Escaf y lo vinculó con el supuesto viaje a Venezuela y con presuntas diferencias económicas con Alcocer. Incluso afirmó que el congresista le habría robado dinero a la entonces primera dama. Se trata de acusaciones que las autoridades deberán contrastar.

Angie Rodríguez y otros

A las declaraciones de Ferrer se sumó Angie Rodríguez, quien respaldó su relato y agregó señalamientos relacionados con supuestos episodios de agresión física por parte de la entonces primera dama.

“Todo lo que narró Eva es cierto. En dos ocasiones la primera dama intentó agredirme. En una de esas ocasiones estuvo presente la entonces ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez y se puso a llorar”, sostuvo Rodríguez. La exdirectora del Dapre aseguró que, después de salir de su despacho, Alcocer habría repetido ese comportamiento con Juliana Guerrero.

También afirmó que, en otro episodio, la entonces primera dama le habría advertido que ella manejaba la contratación en el Dapre y que había asuntos en los que Rodríguez no debía intervenir.

Según su versión, Alcocer acercaba la mano a su rostro como si fuera a golpearla, pero ella lograba esquivarla. Rodríguez también cuestionó la relación entre Petro y su entonces pareja. A su juicio, habría existido un “pacto de silencio criminal”, pues considera que el mandatario conocía los comportamientos que atribuye a Alcocer y que ambos habrían ocultado situaciones para preservar su imagen pública. La exfuncionaria también apuntó contra Laura Sarabia.

Afirmó que habría chantajeado a Petro para obtener la Embajada de Colombia en el Reino Unido y sostuvo que presuntamente guardaba fotografías y videos del mandatario. Además, pidió que se indagara su posible participación en decisiones oficiales y presuntos hechos de corrupción. En medio de la disputa, Laura Sarabia salió a responder los señalamientos que la involucran.

En declaraciones a 6AMW, de Caracol Radio, la exfuncionaria cuestionó que las presuntas irregularidades no se hubieran denunciado oportunamente ante las autoridades y pidió que las acusaciones se acompañen de pruebas.

“Es importante que dejemos de dar entrevistas y vayamos con pruebas ante las autoridades, porque son ellos los que deben determinar si hay algo ilícito en nuestras actuaciones”, afirmó. Por su parte, el senador Agmeth Escaf también rechazó los señalamientos y anunció que prepara acciones judiciales contra Ferrer por calumnia.

En entrevista con Caracol Radio, el congresista sostuvo: “Estoy convencido de que esto es una campaña de desprestigio que hace parte de una estrategia para deslegitimarnos a todos nosotros, al presidente Gustavo Petro, al progresismo”.

Escaf cuestionó que inicialmente se hablara de supuestas diferencias económicas entre ella y Alcocer, pero posteriormente surgieron acusaciones relacionadas con presuntas redes de tráfico de drogas, armas y dinero. “Aquí hay alguien moviendo estos hilos”, finalizó.