Siguen denuncias contra Eva Ferrer por señalamientos a Gobierno Petro: exedecán de Verónica Alcocer lo hará por calumnia

La capitana Kelly Daniela Lozano, quien se desempeñó como jefa del esquema de seguridad de la exprimera dama Verónica Alcocer, presentó una querella contra Eva Ferrer Galcerán por presunta calumnia. La oficial acudió a la Fiscalía después de que la antigua asesora de Alcocer la vinculara, según sostiene su defensa, con supuestos hechos de tráfico de drogas y armas. Tras el surgimiento de este escándalo, el abogado de la uniformada, Nicolás Felipe Niño Mejía, radicó el escrito ante la Fiscalía luego de una entrevista que Ferrer concedió a la revista Semana, publicada este fin de semana pasado. Le puede interesar: Petro rompió el silencio tras graves denuncias de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer y entorno, ¿qué dijo?

En la querella, la defensa sostiene que Ferrer señaló a Lozano como “cómplice” de Alcocer en “un supuesto tráfico de drogas y en una supuesta red de tráfico de armas”. El abogado considera que esas afirmaciones atribuyeron falsamente a su representada participación en conductas delictivas. “De esta manera, la señora Ferrer aparentemente le habría imputado falsamente a mi representada su participación en los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones”, señala el documento. La petición solicita investigar la presunta comisión del delito de calumnia y las demás conductas que puedan establecerse durante el proceso. Para saber más: Manel Grau, clave en campaña de Petro en 2022, denunciará a Eva Ferrer por señalamientos de financiación ilegal

Los cuestionamientos al esquema de seguridad

La acción judicial se conoce en medio de otros cuestionamientos sobre el paso de Lozano por el equipo de protección de Alcocer. Tras la entrevista, el presidente Abelardo de la Espriella habría solicitado al director de la Policía Nacional, general Jesús Alejandro Barrera, gestionar la cancelación de la comisión de la capitana en la Embajada de Colombia en Catar. También se conoció una queja anónima contra Lozano, registrada el 18 de marzo de 2025 en el sistema de peticiones y reclamos de la Policía Nacional y remitida a Protección Presidencial el 2 de abril. Según la respuesta oficial, fechada el 9 de abril de ese año, el escrito cuestionaba presuntos malos tratos al personal bajo su mando y favoritismos dentro del esquema de seguridad de la entonces primera dama.

Y es que el coronel Luis Alfredo Bermúdez Benjumea, entonces encargado de Protección Presidencial, respondió al reclamo y ordenó coordinar una reunión con los integrantes del esquema. La medida buscaba revisar las denuncias sobre presuntos maltratos. No obstante, la querella contra Ferrer, por su parte, se concentra en las declaraciones que la defensa de Lozano considera falsas y por las que pidió la intervención de la Fiscalía. En otras noticias: María Claudia Tarazona dice que “orden de asesinar a Miguel Uribe salió del Congreso” y entregó pruebas a Fiscalía Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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