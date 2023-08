“ Estoy segura que nadie quiere que le bajen su salario aquí en el Congreso. Creo que ese es un derecho adquirido y todos los que estamos aquí aspiramos bajo unas condiciones y decidimos si nos servía o no. Que el congresista que quiera donar lo que gana, que lo done. Dejemos el populismo a un lado”, señaló Espinosa.

El Centro de Investigación y Altos Estudios Legislativos– detalló que Espinosa fue autora de seis proyectos de ley en la pasada legislatura. Su articulado más famoso fue el de la “Ley de cero cacho”.

Entérese: Cero Cachos: el polémico proyecto de Karina Espinosa que busca erradicar la infidelidad en Colombia

“Toda la vida he estado rodeada de hombres infieles y esta cultura de la moda del cacho, que se volvió normal en nuestra sociedad, es lo que queremos combatir y prevenir porque está haciendo mucho daño. Soy hija de padres separados también, sufrí mucho y me deprimí mucho, me he sentido triste”, fue el argumento de la senadora cuando presentó el polémico proyecto de ley que pretendía eliminar la infidelidad en el país.

Aunque la parlamentaria pidió suspender el debate sobre el salario de los congresistas, la mayoría de congresistas ignoró su proposición y logró aprobar la ponencia. La discusión del articulado continuará el martes 22 de agosto.