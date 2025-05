Uribe pide investigar participación de las Farc en el proceso judicial en su contra

Durante la declaración, Uribe habló de las extintas Farc, un actor hasta ahora desconocido en esta trama judicial : “Aquí hay que investigar una cosa, y es hasta qué punto estuvieron metidas las Farc en esta trampa. Yo me sentiría muy mal si no lo digo, y también los allegados a las Farc”, dijo.

“Además de atentados materiales, he recibido atentados políticos judiciales y políticos. Aquí hubo un atentado de personas cercanas a las Farc que me querían llevar a la cárcel en medio de ese proceso electoral (del 2018)” , dijo Uribe para insistir que en su contra se gestó un complot.

La defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, reveló una de las conversaciones que la Corte Suprema alcanzó a interceptar entre Diego Cadena y el expresidente.

Durante la charla, el abogado aseguró que se reunió con el testigo Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota.

Era el 26 de marzo de 2018. En los audios, Cadena afirma que el testigo escribirá una carta de su puño y letra en la que rectificará las acusaciones contra el expresidente.

“Él (Monsalve) manda a pedir perdón y dijo que fue víctima de una falsa ilusión por parte de ese senador (Iván Cepeda). Dice que fue presionado y que cualquier ayuda que le ofrecieran, en su condición de condenado, iba a valer oro”, se le escucha decir a Cadena.

Lea más: Los seis momentos clave del testimonio de Juan Guillemo Monsalve en el juicio a Uribe

–¿Pero queda claro que no le estamos ofreciendo ninguna prebenda a cambio de su testimonio? –pregunta Uribe.

–Absolutamente.

Las llamadas interceptadas, que la defensa ha calificado de ilegales, son numerosas. En otra conversación revelada en el juicio, Cadena le indica a Uribe que la carta de retractación de Monsalve estaba lista y que solo restaba recogerla en la cárcel La Picota.

–“¿Quiere que lo radique en la Corte o prefiere que se lo entreguemos antes a Granados?” –pregunta Cadena.

Uribe le ordena proceder ante la Corte y que le envíe dos copias de la carta original. “Mi interés siempre fue que la Corte tuviera conocimiento de todos los elementos, en su estado original, sin filtraciones. Por eso me duele tanto que me acusen de fraude procesal”, explicó Uribe al contextualizar los audios.

Esa aclaración la repitió en varios tramos de su largo testimonio. Por ejemplo, al referirse a un episodio de 2012 en Pacho, Cundinamarca.

Dijo que, durante un evento político, un hombre se le acercó y se presentó como desmovilizado. El sujeto, según Uribe, le afirmó que el entonces magistrado Iván Velásquez y el senador Iván Cepeda le habían hecho ofrecimientos para que declarara en su contra.

“Se me arrima un hombre joven, fornido, de tez más morena que castaña, y me dice: ‘Necesito hablar con usted, le tengo una información muy importante. Yo soy desmovilizado y me abordaron Iván Velásquez y Cepeda para ofrecerme beneficios si lo acusaba a usted de ser paramilitar’. Ahí no había sitio ni nada, yo estaba con el coronel Gustavo Rodríguez, nos movilizábamos en un carro blindado y en esa camioneta le recibí lo que tenía para decirme”, declaró.

Seguido a esa afirmación, Granados pidió revelar la grabación de una llamada en la que Uribe le cuenta a su entonces integrante de la UTL, Fabián Rojas, que había sostenido la conversación con el hombre –a quien identificó como Hamilton Mosquera– y que por favor le tomaran la declaración para enviarla al despacho del magistrado José Luis Barceló, de la Corte Suprema de Justicia.

Fue entonces cuando el expresidente se preguntó por qué lo acusan de buscar testigos si, según él, solo intentaba verificar informaciones.

“Yo no tomo decisiones para ir a buscar testigos; mando a verificar cuando me llegan esas informaciones. Lo normal, por Dios, en una situación política tan difícil, mi afán de defender mi honra, mi libertad, la reputación, el nombre de mi familia... ¿cómo no voy a mandar verificar? Al país le tiene que quedar muy claro, señora juez –y yo lo repito ante usted con todo respeto–, yo no mandé a buscar testigos; mandé a verificar informaciones que me llegaban sobre testigos presos a quienes les habrían ofrecido beneficios para que me acusaran”, insistió.

A lo largo de su declaración, defendió, además de su inocencia, la de su abogado Diego Cadena, quien también enfrenta un juicio por soborno a testigos.

Reconoció que este se entrevistó con varios reos, pero aseguró que fue con el fin de verificar información sobre el supuesto complot.

Tras una extensa jornada, el abogado Jaime Granados pidió suspender. Afirmó que su interrogatorio finalizará este miércoles. Posteriormente vendrá el turno de la Fiscalía.