Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra, conocido exnarcotraficante y vinculado (por la Corte Suprema de Justicia) con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ya ha rendido varios testimonios durante el largo juicio contra el expresidente.

En esta ocasión, fue llamado por la defensa del expresidente Uribe. Lombana, abogado de la defensa, le preguntó a Sierra acerca de las visitas que le hizo Juan Carlos Giraldo.

“Me hizo ofrecimientos. Yo estaba escribiendo un libro con la Editorial Planeta y me dijo que no lo siguiera porque él tenía una editorial, que lo hiciera con él y que me adelantaba 100 millones de pesos. Me ofrecieron que no me sacaran de Justicia y Paz y que me ayudarían con un principio de oportunidad”, dijo Sierra.

Esta sesión del juicio fue corta, se dio por terminada debido a que, luego de 2 horas, los testigos citados ya habían rendido todo el testimonio posible, sin más preguntas de parte de ninguno de los implicados.

Para saber más: “El testigo que me acusa de ofrecer dinero está investigado por falso testimonio”: Iván Cepeda