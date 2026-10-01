Video | Así se llevaron al testigo Monsalve a la cárcel de Cómbita; “el bandido fue trasladado”, dijo De la Espriella

Un hombre camina en piyama beige y naranja, encadenado de pies y manos. Su nombre es Juan Guillermo Monsalve y está entrando fuertemente escoltado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá. Se le conoce por su rol como testigo “estrella” en el caso de presunto fraude procesal y manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Mientras pasa el video, suena una guitarra eléctrica amplificada, al estilo de grupos como Nirvana o Guns N’ Roses. Le mete dramatismo al video en el que funcionarios del Inpec reciben al privado de la libertad para cortarle el pelo, la barba y ubicarlo en el lugar.
Hacia el final, sale un mensaje, que imita a los de un lote vacío, que dice “no se vende, no se arrienda, no se permuta”. Pero esta vez se lee: “Desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen”.